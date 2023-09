Will Still : « Il y en a qui doivent dire ‘Qu’est-ce qu’il peut être pénible ce coach’ »

Will Still sait décidément tout faire.

Au lendemain de la belle victoire de ses poulains à Lille, l’entraîneur du Stade de Reims était l’invité de la chaine l’Equipe, mercredi. L’occasion pour le Belge de revenir sur ses ambitions, à la tête des Champenois : « On a une équipe compétitive, on a de très bons joueurs. On est capable d’aller embêter n’importe qui. Si on fait les choses dans l’ordre, on va pouvoir embêter pas mal de monde. »

Cuisiné sur son plan de jeu à la Decathlon Arena, et son sens de l’adaptation tactique, le jeune entraîneur est également revenu sur son changement de statut, et ce qu’il a appris depuis qu’il a été nommé numéro un : « Je me suis rendu compte que je demandais beaucoup de choses aux joueurs et au staff autour de moi. Je suis certain qu’il y en a 2-3 qui doivent rentrer chez eux et dire à leur femme ‘ Qu’est-ce qu’il peut être pénible ce coach’. J’ai beaucoup appris sur moi-même, j’ai forcément adapté un ou deux trucs, parce qu’on veut tenir sur la durée ». Une façon pour lui de « de rendre quelque chose au Stade de Reims. »

Pour info : Will Still a aussi déclaré ne pas aimer le thé.

