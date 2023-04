Warren Zaïre-Emery, « bon élève » en classe comme sur le terrain

Au même âge, on alternait aussi l’école et la C1, mais sur la console.

A 17 ans, Warren Zaïre-Emery épate à la fois ses professeurs et les supporters du Paris Saint-Germain. Avec les épreuves du bac de français et le titre de champion de France en ligne de mire, la polyvalence est aussi présente chez le joueur que chez l’homme. Il est notamment décrit comme un « bon élève » par sa mère, Gessie, qui évoque par exemple un rendez-vous avec une maîtresse qu’a eu son fils lorsqu’il était en primaire : « Je me souviens, en CM1, j’avais rendez-vous avec sa maîtresse qui me dit : “Warren, je l’adore ! Si on en avait que des comme lui, ce serait formidable” », explique-t-elle dans un article paru ce mercredi dans Le Parisien.

Quelques années plus tard, l’élève de première STMG (classe technologique), a conservé son sérieux et son temps d’avance sur les jeunes de son âge : « Warren, tu lui dis un truc une fois, c’est intégré et appliqué direct ! Quand il vient à la cantine, pareil, il regarde ce qu’il y a, il sait ce qu’il peut manger, il est toujours à l’heure […]. Il est plus mature que certains gamins qui ont deux ans de plus. C’est peut-être pour ça qu’il va plus vite », conclut un de ses encadrants au club parisien. Avec 25 matchs avec le PSG dont trois de Ligue des champions, le joueur né en 2006 a déjà plus de buts en professionnel (2) que de notes sur son relevé du baccalauréat.

Il aurait le temps de donner à l’occasion quelques leçons de management à Galtier ou de français à Neymar ?

