Vincent Labrune et Philippe Diallo sont également conviés à l’Élysée

Le dîner à ne pas manquer.

Vincent Labrune et Philippe Diallo, respectivement président de la LFP et président de la FFF, ont également été conviés aux côtés de Kylian Mbappé au repas organisé à l’Élysée ce mardi soir, selon une information du journal L‘Équipe. En marge des discussions autour du conflit en Israël et à Gaza, Emmanuel Macron reçoit Tamim ben Hamad Al Thani, l’émir qatari, qui est l’un des principaux acteurs dans la région tentant d’instaurer un cessez-le-feu.

On imagine mal les deux dirigeants français prendre part aux échanges à ce sujet, mais il pourrait être en revanche question des droits TV du championnat de France. L’ancien président marseillais s’était déjà rendu au Qatar au début du mois de février pour s’entretenir directement avec Yousef Al-Obaidly, PDG du beIN Media Group, afin que ce dernier augmente son offre initiale.

Toutes les occasions sont bonnes pour vendre la Ligue 1.