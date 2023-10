Verratti : « J’ai toujours été très professionnel »

Verratti le Professionnel.

Au cours de son entretien à L’Équipe, Marco Verratti n’a pu esquiver le sujet récurrent de son hygiène de vie. Le joueur maintient avoir « toujours été très professionnel » : « Si tous les entraîneurs que vous avez eus, à Paris ou en sélection, vous aiment – et pas pour ma personnalité, on est payés pour être performants -, si vous êtes toujours titulaire dans un club qui a la possibilité d’acheter les plus grands joueurs et recrute des concurrents tous les ans, avec des coaches qui ne font pas de cadeau, c’est la meilleure reconnaissance, non ? »

Pour lui, les blessures s’expliquent aussi par le fait qu’il a commencé à s’entraîner avec les pros à 15 ans, et qu’au bout d’un moment « ça se paie » (il en a aujourd’hui 30). Son hygiène de vie en revanche, c’est sa « façon d’être ». Il explique avoir toujours vu le foot comme un « jeu » et avoir « toujours assumé dans la vie comme sur les terrains » cette manière de vivre. Pour preuve, l’Italien dit n’avoir « jamais été en retard d’une minute à un entraînement en onze ans ». Il pense aussi que ce mode de vie fait partie des raisons qui font que les gens l’aiment : «(…) ils voient que je suis normal ».

Un joueur superbe sur et en-dehors des terrains.

