Vanessa Gold prête à vendre des parts de West Ham

Contre des euros, des dollars ou des livres sterling.

Propriétaire du club de West Ham à hauteur de 25%, et co-présidente des Hammers, Vanessa Gold serait prête à vendre une partie de ses parts dans le club londonien. Selon les informations de Sky News, confirmées par un communiqué du club, la fille du défunt David Gold, qui possédait des parts de West Ham depuis 1991, souhaiterait vendre 10% du club, soit environ 40% de ses parts.

La valeur du club s’est rapprochée des 650 millions de livres sterling depuis 2021 lorsque le milliardaire tchèque Daniel Křetínský a acquis 27% des parts du club. Vanessa Gold a déclaré qu’elle vendrait une partie de ses parts « au bon partenaire », soulignant que les trois autres actionnaires majeurs du club, David Sullivan, Křetínský et Tripp Smith « ont été très coopératifs ». Vainqueur de la Ligue Europa Conférence la saison dernière, et actuel neuvième de Premier League, le club aux marteaux se porte plutôt bien ces dernières années, et pourrait constituer une cible attractive pour certains investisseurs.

Si vous avez 70 millions d’euros qui traînent, vous savez quoi en faire.

