Une enquête ouverte pour des chants homophobes de la part de supporters de Luton

La belle histoire en prend un coup.

Le Luton Town FC a découvert la Premier League samedi par une défaite honorable sur la pelouse de Brighton (4-1), mais le Petit Poucet s’est surtout fait remarquer pour l’indiscipline de ses supporters. Parmi ceux qui ont eu le courage de se déplacer jusque dans la station balnéaire britannique, certains se sont distingués par des chants homophobes à l’encontre de Billy Gilmour, milieu de terrain des Seagulls. Il avait déjà été victime de telles injures par certains fans de Liverpool.

« Les signalements d’abus homophobes, d’abus racistes et de troubles à l’ordre public seront traités et la police du Sussex cherchera à engager des poursuites lorsque des signalements lui seront adressés. (…) La police enquête sur deux cas d’abus homophobes signalés au stade le samedi 12 août », a déclaré Darren Balkham, responsable du football au sein de la police du Sussex, dans des propos rapportés par The Athletic. Depuis janvier, la Fédération anglaise a ajouté les champs homophobes à la liste d’infractions et permet donc des poursuites contre les supporters et les clubs.

Tous ensemble, Luton contre l’homophobie !