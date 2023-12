Un gros retour à Marseille face à Clermont !

Après le retour à la normale, (déjà) le retour à l’anormale.

Alors que l’incroyable série de 27 matchs consécutifs à guichets fermés a pris fin le 30 novembre lors de la réception de l’Ajax Amsterdam, le Vélodrome s’apprête à reprendre ses bonnes habitudes. Pour la réception de Clermont dimanche, à 17h05, lors de la 16e journée de Ligue 1, l’enceinte phocéenne devrait à nouveau faire le plein avec plus de 65 000 spectateurs. De quoi renouer avec les bonnes habitudes prises depuis deux ans par le club aux 48 000 abonnés (record en France).

Face à l’Ajax (60 638), Rennes (54 162 sur 59 773 places disponible à cause du huis clos du bas du virage sud) et Lyon (54 238), l’OM vient en effet d’enchaîner trois rencontres pas à guichets fermés en moins d’une semaine. Une légère baisse de fréquentation qui n’a toutefois pas suffi à déloger l’Olympique du Marseille, hors concours à ce niveau en France, du top 5 européen en la matière, aux côtés de Dortmund, Manchester United, de l’Inter de Milan et du Real Madrid.

Tout Auvergnats qu’ils soient, les Clermontois vont découvrir un vrai volcan.

