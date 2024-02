Pronostic Clermont OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM poursuit sa remontée à Clermont

Clermont vit un exercice compliqué puisqu’il végète dans la zone de relégation depuis la 1re journée. Actuellement, le club auvergnat est même dernier avec pas moins de 5 points de retard sur le premier non relégable. Le maintien s’annonce difficile au regard du retour en forme de certaines formations comme Lorient, Nantes, ou Toulouse. Toutefois, la bande à Gastien n’a pas abdiqué comme elle l’a démontré à Nice (0-0) où elle a été en mesure de prendre un point chez une équipe qui était en 3e position au coup d’envoi du match. Lors de cette rencontre, l’attaquant jamaïcain Nicholson a même eu la possibilité d’ouvrir le score mais son penalty a été repoussé par Bulka. A domicile, la formation clermontoise reste sur deux matchs nuls face à Strasbourg (1-1) et Brest (1-1) mais s’attend à un choc face à des Marseillais retrouvés depuis l’arrivée de Gasset.

En effet, Marseille connait une saison galère alors que lors de l’intersaison, les supporters se réjouissaient du recrutement opéré. Après l’échec Marcelino, l’OM avait jeté son dévolu sur Gattuso qui n’aura tenu que quelques mois. Pour mener la formation olympienne jusqu’à la fin de saison, Longoria a choisi Gasset qui devrait assurer l’intérim, avant l’arrivée d’un coach plus prestigieux l’été prochain. L’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire est réputé pour être très proche des joueurs. Cet aspect psychologique semble avoir déjà transformé les Phocéens. Pour son premier match à la tête de l’OM, le technicien français a vu ses hommes prendre le dessus sur le Shakhtar Donetsk et se qualifier ainsi pour les 8e de finale de l’Europa League, où il retrouvera le Villarreal de … Marcelino. A la suite de son succès en Europe, Marseille voulait confirmer en Ligue 1. Mal rentré dans son match, le club phocéen s’est retrouvé mené et a même vu Montpellier frapper les montants à 2 reprises. Bien mieux dans une position axiale, Ndiaye a égalisé avant qu’Aubameyang ne signe un doublé pour l’emporter finalement largement (4-1). Le Gabonais réalise une bonne saison et reste la menace numéro 1 pour les défenses adverses. Ce samedi, la différence de forme entre Clermont et Marseille devrait permettre aux Phocéens de repartir avec les 3 points d’Auvergne.

