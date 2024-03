L’OM colle une manita à Clermont

Clermont 1-5 Olympique de Marseille

Buts : Boutobba (53e) pour le CF63 // Ndiaye (23e), Aubameyang (59e et 67e), Luis Henrique (80e), et Moumbagna (90e+2) pour l’OM

L’OM version Jean-Louis Gasset a quelque chose d’irrésistible depuis bientôt un mois. Et ce samedi soir à Clermont, la belle donne n’a fait que se confirmer.

Pour la troisième fois en quatre rencontres, l’ouverture est venue d’Iliman Ndiaye. La remise en retrait de Jonathan Clauss a en effet trouvé Pierre-Emerick Aubameyang au point de penalty, dont la reprise a été repoussée dans les pieds du Sénégalais, venu pousser le ballon au fond et tromper son compatriote (0-1, 23e). En baisse, le rythme du match s’est légèrement intensifié sur un enroulé d’Aubameyang, capé par Diaw (37e), puis sur une tête puissante d’Ismaïla Sarr, toujours dans les mains du portier clermontois (45e). L’OM est peu verni à la pause.

Quatre à la suite

D’autant qu’au retour des vestiaires, un ancien de la maison a décidé de jouer les trouble-fête. Le dégagement dévissé de Quentin Merlin dans la surface a effectivement permis à Florent Ogier de dévier le ballon, prolongé d’une volée du gauche par Bilal Boutobba (1-1, 53e). La première réalisation en Ligue 1 de l’ancien Marseillais, passé ensuite par Séville, Montpellier et Niort. Heureusement pour les Phocéens, l’atout Aubameyang est venu les remettre en selle. La caboche du Gabonais, repoussée par le malchanceux Diaw, lui est ainsi revenue dans les pieds, pour conclure en angle légèrement fermé (1-2, 59e), et ouvrir les vannes. Jonathan Clauss a ainsi fait le break en plaçant un missile du droit sous la barre (1-3, 67e), suivi de l’entrant Luis Henrique, dont l’accélération fulgurante sur le contre initié par Sarr s’est achevée par un ballon subtilement placé dans le petit filet (1-4, 80e). Premier but du Brésilien en L1. Également en sortie de banc, Faris Moumbagna s’est chargé de clore le bal en tirant de loin, au sol, près du poteau (1-5, 90e+2). Simple et efficace, comme le retour en grâce de l’OM.

Clermont (4-5-1) : Diaw – Pelmard, Matsima, Ogier, Borges – Gastien (Magnin, 76e), Keita (Konaté, 82e) – Boutobba (Rashani, 62e), Cham, Virginius (Allevinah, 62e) – Nicholson (Andrić, 76e). Entraîneur : Pascal Gastien.

OM (3-5-2) : Lopez – Merlin, Mbemba, Balerdi, Clauss – Gueye (Kondogbia, 61e), Harit (Correa, 82e), Ounahi (Onana, 61e), Ndiaye (Luis Henrique, 75e) – Sarr, Aubameyang (Moumbagna, 75e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

