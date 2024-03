Comment tout gâcher…

Les Marseillais ont vécu une belle fête ce samedi soir à Gabriel-Montpied après la large victoire des leurs face à Clermont (1-5). Mais la liesse a été de courte durée pour une partie de ceux qui ont fait le déplacement, puisque plusieurs cars de supporters de l’OM ont été les cibles de « projectiles lourds » depuis un pont surplombant l’autoroute A47. Ces informations ont été communiquées par la préfecture de la Loire, qui « condamne avec la plus grande fermeté les violences et dégradations commises ».

Alexandre Rochatte, préfet de la Loire, déplore et condamne avec la plus grande fermeté les violences et dégradations commises. Ces graves incidents inacceptables, perpétrés en marge d’un match de football entre supporters sur une voie de grande circulation, auraient pu avoir des… pic.twitter.com/FAyLi7jIm0 — Préfet de la Loire (@Prefecture42) March 3, 2024

À la suite de ces jets, plusieurs supporters marseillais seraient sortis des cars et auraient dégradé un véhicule et blessé son conducteur, alors que certains étaient vraisemblablement armés de battes de baseball, avant de repartir. Rattrapés plus loin, ils n’ont pas été interpellés, mais selon l’AFP, la police a ouvert deux enquêtes distinctes depuis : une pour violence avec armes en réunion avec préméditation, pour ce qui est des jets de projectiles, et une autre pour dégradation en réunion avec armes, en ce qui concerne les représailles.

L’OM n’avait pas vraiment besoin de ça en ce moment.