Un gardien argentin montre son postérieur à Sergio Ramos

Décidément, il se passe toujours quelque chose avec Monterrey !

Il y a une dizaine de jours, on prenait des nouvelles d’un Sergio Canales tout colère, cette fois-ci, on retourne voir l’ami Sergio Ramos. Désigné tireur d’un penalty, le défenseur espagnol s’est retrouvé face à… un postérieur. En l’occurrence, celui de Nahuel Guzmán, qui compte 6 sélections avec l’Argentine et qui a en effet décidé de lui tourner le dos, pour ne lui donner aucun indice, mais aussi pour le déconcerter au maximum, alors que Ramos a dû attendre de très longues secondes pour s’élancer. Le résultat ? Un but sans souci pour le champion du monde !

Pas une première pour Guzmán

Mais rassurez-vous, Guzmán n’en est pas à son coup d’essai, loin de là ! L’an dernier, on l’avait aperçu avec un laser en tribunes, ce qui lui a valu une belle suspension, ou encore en train jouer à cache-cache avec l’arbitre. Sur penalty, on connaissait déjà quelques facéties depuis un sacré tour de magie !

DESDE LOS ONCE PASOS...💥🎯 Sergio Ramos cobra con autoridad el penal y pone en ventaja a Monterrey. #FOXLigaMX #TigresRayados pic.twitter.com/GKq0T8CjUy — FOX Deportes (@FOXDeportes) April 13, 2025

De son côté, Ramos, qui a ouvert son compteur de buts début mars, avant de récolter un premier carton rouge, vient donc d’inscrire son quatrième but depuis ses débuts mexicains. Au classement malheureusement, ça ne se passe pas aussi bien, avec seulement une neuvième place pour Monterrey. Hier encore, malgré l’ouverture du score de Ramos, les visiteurs se sont inclinés 2-1, concédant deux buts après la 89e minute.

Normalement, ce sont pourtant les équipes de Ramos qui font la différence dans les fins de match.

