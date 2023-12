Expulsé, le gardien des Tigres se cache en plein match

Le roi du cache-cache 2023 est argentin.

Nahuel Guzmán, le gardien de l’équipe mexicaine des Tigres UANL, a rusé cette nuit, après avoir été expulsé au début de la prolongation de la finale du championnat d’ouverture mexicain face au Club América. À cause de contestations trop véhémentes envers l’arbitre, l’Argentin de 37 ans a reçu deux avertissements coup sur coup et a laissé ses partenaires à 9.

En la final del Apertura de México expulsaron a Nahuel Guzmán. El portero no se quiso perder el resto de la prórroga y se escondió así para seguirla en el campo. Menudo genio 📽️@futaztecapostinpic.twitter.com/bec7GY26RT — Manu Heredia (@ManuHeredia21) December 18, 2023

Le portier des Tigres en a profité pour échapper à la vigilance des officiels et s’est faufilé sous la bâche qui était derrière le but pour suivre la deuxième partie de la prolongation de la finale. Malgré cette idée de génie, l’équipe d’André-Pierre Gignac n’a pas pu résister et a cédé par deux fois, concédant la défaite en finale du tournoi d’ouverture de la Liga MX (3-0).

Ils savent décidément tout faire, ces Argentins…

