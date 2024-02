Umut Bozok raconte sa mise au placard à Trabzonspor

Trabzonzon.

Passé de l’ESTAC à Kasımpaşa à l’été 2021, Umut Bozok avait terminé meilleur buteur de Süper Lig (20 pions en 38 parties) dès sa première saison dans son pays d’origine. Transféré à Trabzonspor dans la foulée, l’ancien attaquant de Nîmes et Lorient y avait réalisé un exercice 2022-2023 moins transcendant (10 caramels en 37 rencontres toutes compétitions confondues), mais ne savait pas qu’il connaîtrait une saison 2023-2024 aussi épouvantable : après quatre rencontres en début de saison, le buteur a tout simplement été mis au placard. « Après mon arrivée, à l’été 2022, tout s’est bien passé, témoigne-t-il dans L’Équipe. J’ai joué et marqué, avec Abdullah Avci, alors entraîneur. Mais le club a signé Maxi Gómez de Valence après moi et je n’ai pas enchaîné. […] Quand le Croate Nenad Bjelica a remplacé Avci (le 18 avril 2023), les cartes ont été redistribuées et j’ai rejoué. J’ai redémarré cette saison comme titulaire. À l’image de l’équipe, je n’ai pas été transcendant, Bjelica a été limogé à son tour, et Avci est revenu (le 11 octobre). Je me suis retrouvé sur le banc, puis carrément écarté du groupe professionnel. »

Le goût du loft est amer pour Bozok : « J’entends et je respecte (le choix d’Avci). Mais j’ai senti que quelque chose clochait. Quand il a repris l’équipe, je sentais une gêne à l’adducteur. J’ai forcé dessus, car il s’agissait d’un nouveau challenge pour moi : regagner ma place. J’ai malheureusement été obligé d’arrêter pour me soigner, début novembre. Le club a pensé que je simulais et que je m’économisais dans l’attente de mon prochain club. […] Je ne suis pas un tricheur ! Jamais je n’ai triché dans ma vie. Cela m’a blessé, qu’ils laissent entendre ça. […] Aujourd’hui, j’entame ma troisième semaine. Je m’entraîne à l’Académie, et désormais tout seul. Je kiffe le football, mais là, je vis son côté qui me dégoûte. J’ai perdu le rythme et je me retrouve pris en grippe par le public, dans une ville où tout tourne autour du football. J’ai malgré tout terminé deuxième meilleur buteur du club la saison passée. Vraiment, cela m’attriste, car je ne suis pas le premier fautif de cette situation. »

La Süper Lig, le plus gros bourbier d’Europe.

