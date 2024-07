Le Brésil instaure une journée d’hommage au « Roi Pelé »

Gloire au roi !

Un an et demi après la disparition de Pelé, le Brésil a officiellement décrété une journée d’hommage au meilleur joueur de football de son histoire. Il s’agira du 19 novembre, en mémoire du jour où l’attaquant de Santos a inscrit le 1000e but de sa carrière, au stade Maracanã, en 1969. Un penalty alors dédié « aux enfants pauvres du Brésil » par le seul joueur à avoir remporté la Coupe du monde à trois reprises. Cette « Journée du Roi Pelé » a fait l’objet d’une loi promulguée ce mardi par le président brésilien, Lula.

Gravé dans la légende.

