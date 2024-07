Philippe Diallo à propos du contexte politique : « Les propos d’Ibrahima Konaté m’ont touché »

Les temps sont durs.

Alors que le contexte politique et les élections législatives continuent de planer autour de l’équipe de France à l’Euro, Philippe Diallo a été interrogé sur le sujet dans un long entretien accordé à Ouest France. « Le contexte général trouble, évidemment. En temps normal, on ne devrait parler que de l’Euro et de la performance de l’équipe de France. On est attentif à ce qu’il se passera après les élections. On verra comment adapter la Fédération au contexte qui lui sera donné, a assuré le président de la FFF. Quand Ibrahima Konaté a évoqué ses parents, leur contribution au développement de la France, cette diversité comme une richesse, je l’ai félicité et je lui ai dit que je me reconnaissais dans ses propos. Ils m’ont touché. Mon père est venu en France, il a défendu ses couleurs lors des JO de Rome en 1960. »

Après avoir balayé d’un revers de la main une possible remise en cause de Didier Deschamps dans son costume de sélectionneur, Diallo a également évoqué les Jeux olympiques à venir, alors que Thierry Henry doit annoncer sa liste définitive de 22 joueurs ce mercredi (contre 23 actuellement concernés par la préparation). « On a essayé de faire vivre le rêve olympique à travers nos clubs pour les convaincre de libérer leurs joueurs, a-t-il insisté sans oublier de remercier ceux qui ont joué le jeu. La liste aura fière allure et sera compétitive. On est très loin de ce qui s’était passé à Tokyo. » Malgré cela, le patron de la 3F n’a pas caché son agacement face aux conditions dans lesquelles le foot est invité aux JO : « Autant le tournoi féminin est bien cadré, car ce sont les équipes A qui y participent, autant le tournoi masculin est mal calibré. […] Un tournoi qui commence avant même la cérémonie d’ouverture, où les effectifs ne correspondent pas aux exigences du haut niveau. Il y aura 18 joueurs et 4 réservistes. On vous demande de jouer 6 matchs en 17 jours. Tout ça n’est pas adapté et mérite d’être revu. »

