Antoine Griezmann : « Je suis un soldat du collectif »

L’homme qui s’adapte à tout.

Aligné au poste d’ailier droit face à la Belgique, Antoine Griezmann n’a pas encore réalisé la prestation référence tant attendue dans cet Euro. Mais le Colchonero, toujours prêt à rendre service à Didier Deschamps et à l’équipe de France, ne s’en plaint pas. « C’était un nouveau match et un nouveau poste. Je suis un soldat du collectif et du coach, il sait très bien qu’il peut compter sur moi pour changer de position, que je me donnerai toujours à fond, a affirmé l’intéressé ce mardi soir sur TF1. Je ne suis pas un ailier qui va faire des un contre mais plus qui va chercher les espaces dans l’axe, je suis rentré 2-3 fois sur mon pied gauche. Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué à cette position, donc il fallait s’habituer. »

"Chaque compétition on change de tactique, il faut s'habituer à tout." Antoine Griezmann sur son nouveau positionnement avec les Bleus au micro de @YassinNfaoui pic.twitter.com/JSdkpanEMp — TF1 (@TF1) July 2, 2024

Attendu comme milieu relayeur (son poste pour le premier match face à l’Autriche), Griezmann est depuis baladé au gré des balbutiements offensifs de DD. « Chaque compétition l’équipe change, la tactique aussi. Au Qatar j’étais plus dans le cœur du jeu, en 2016 j’étais deuxième attaquant, 2018 pareil, et cette année on essaie de trouver la clé. Au lieu de toucher 100 ballons, il faut essayer d’en toucher 30 ou 40 très bons », développe-t-il encore. Sans aucune amertume : « C’est le Antoine de toujours, je fais ce dont a besoin l’équipe ».

Heureusement, il lui reste deux ans pour bosser ses réflexes avant de filer aux cages en 2026.

