Trois champions du monde 98 s’engagent collectivement contre les discriminations raciales

Contre le racisme, le pouvoir aux joueurs ?

Comme le relaie le Guardian, les champions du monde 98 Lilian Thuram, Thierry Henry et Robert Pirès s’associent à une demi-douzaine de joueurs et d’anciens joueurs (Viv Anderson, Anthony Elanga, Callum Hudson-Odoi, John McGovern, Zé Maria, Jason Lee, Olivier Dacourt, Taiwo Awoniyi and Paul Elliott), tous signataires d’une déclaration dans laquelle ils s’engagent à user de leur influence pour faire reculer les discriminations raciales. Cette initiative arrive à un moment important alors que les actes racistes sont fréquents dans les tribunes européennes et dernièrement en Serie A à l’encontre de Mike Maignan lors d’Udinese-Milan.

Lilian Thuram and Thierry Henry lead new charge against racism in football https://t.co/0zQNi7izkU — Guardian sport (@guardian_sport) January 31, 2024

Cette déclaration à été nourrie par des échanges entre acteurs du football et universitaires de Harvard qui s’étaient donnés rendez-vous au City Ground, stade de Nottingham Forest pour une conférence sur le sujet. Lors de celle-ci, il a été conclu qu’il fallait « appeler à des mesures plus strictes, mettre en avant une éducation antiraciste des supporters et des joueurs et exiger une plus grande participation des athlètes à la prise de décision ».

Y a du boulot.

