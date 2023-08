La grosse allusion de Toni Kroos sur Kylian Mbappé

Toni Kroos serait-il adepte de la cheloniophilie (vous irez voir sur Google, hein) ou tout simplement en train de devenir un super journaliste mercato ?

Dans son célèbre podcast, Einfach mal Luppen, enregistré avec son frère Félix, dans lequel il commente sans trop de langue de bois l’actualité du foot depuis 2020, Toni Kroos s’est de nouveau exprimé sur la possible venue de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Enfin, pour être précis, voici ce qu’il a lâché : « J’ai adopté un chien récemment et j’aimerais en faire de même avec une tortue. C’est un animal rare, mais très intéressant. Je pense que les tortues arriveront bientôt à Madrid… » Et vu qu’a priori il ne parlait pas du film Tortues Ninja: Teenage years puisqu’il est déjà sorti, on peut imaginer que le champion du monde 2014 faisait plutôt référence à l’attaquant français du PSG, parfois surnommé Donatello.

Petit hic : Mbappé aurait fait savoir au club parisien qu’il comptait bien rester une saison de plus sans prolonger. Si ça se trouve, Toni Kroos ne faisait pas du tout allusion mais à un autre joueur qui aurait une tête de vertébré tétrapode…

