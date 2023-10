Tolisso, au bord des larmes : « On n’a pas le droit d’être là où on est »

Bientôt le retour du derby !

L’OL coule, creuse, plonge. La preuve avec son cinquième revers en sept rencontres de Ligue 1, ce dimanche, du côté de Reims (0-2), qui va de pair avec la place de lanterne rouge. À chaud, Corentin Tolisso est apparu extrêmement touché et ému au micro de Prime Video, par rapport à la situation de crise chez les Gones : « C’est dur, c’est vraiment dur. Je pense au club, aux supporters. On n’a pas le droit d’être là où on est. On avait été solides mais ce but en fin de première mi-temps nous a fait beaucoup de mal. On n’a pas réussi à être dangereux offensivement. Je ne sais pas quoi vous dire. Bien sûr que je suis touché. Depuis tout petit, je suis supporter de l’OL et je n’ai jamais vu le club dans cette position. Être footballeur professionnel à l’Olympique lyonnais et mettre le club dans cette situation, ça me fait plus que mal. C’est à nous de se parler et de se dire les choses dans le vestiaire, on doit relever la tête. On ne lâchera pas », a déclaré le champion du monde 2018, qui a disputé son 200e match avec la liquette lyonnaise dans un anonymat glaçant.

