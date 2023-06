Timothy Weah prend le chemin de la Juventus

« Quand j’dis “Timothy”, vous dites “Weah, Weah”. »

Timothy Weah pourrait quitter Lille pour rejoindre l’Italie et plus précisément la Juventus. Selon les informations de L’Équipe, l’ancien Titi parisien se serait mis d’accord avec les Turinois pour un contrat de cinq ans, ce vendredi. Les dirigeants bianconeri doivent encore s’entendre avec leur homologue lillois pour boucler le transfert, mais le montant de l’opération avoisinerait les 12 millions d’euros et un pourcentage à la revente, toujours selon le quotidien du sport.

Cette saison, le joueur n’a pas marqué le moindre but en 32 matchs, mais a réalisé trois passes décisives, toutes compétitions confondues. Le fils de George a disputé 107 rencontres pour 8 buts avec les Dogues depuis son arrivée en 2019. Par ailleurs, l’attaquant de 23 ans est régulièrement appelé avec les États-Unis, où il a honoré 20 sélections pour 4 pions.

Belle pioche pour un septième de Serie A.

