Timothy Weah signe en Italie !

Est-ce qu’Allegri sait à quel poste il joue ?

Comme pressenti depuis quelques jours, Timothy Weah a fait ses bagages et quitte Lille pour le Piémont. Le LOSC et la Juventus ont officialisé ce samedi le transfert de l’ailier-latéral américain. Selon L’Équipe, l’opération rapporterait 10 millions d’euros aux Dogues sans compter 2 millions en bonus éventuels. Si la Vieille Dame n’a pas dévoilé la longueur du contrat, le joueur formé au PSG se serait engagé pour cinq ans, toujours selon le quotidien. Weah quitte donc Lille, où il est arrivé en 2019, et avec qui il a disputé 107 matchs, pour 8 buts et 7 passes décisives. C’est le troisième championnat que le fils du Ballon d’or 1995 va connaître, après la Ligue 1 et la première division écossaise.

Timothy è uno di noi ⚪️⚫ — JuventusFC (@juventusfc) July 1, 2023

Bianconeri, buddy.

Timothy Weah prend le chemin de la Juventus