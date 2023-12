Thomas Müller prolonge son contrat jusqu’en 2025

Les cadres sont fixés.

Après Manuel Neuer et Sven Ulreich, le Bayern Munich a tout juste prolongé Thomas Müller jusqu’en juin 2025. Arrivé dès l’année 2000 dans les équipes jeunes du club bavarois, le Raumdeuter originel a tout gagné avec le Bayern et ne compte pas s’arrêter là : « Je suis heureux que mon parcours au FC Bayern se poursuive. Je veux contribuer au succès de l’équipe et du club tout entier avec, je l’espère, de nombreux titres. »

Die 25 bleibt bis 25. 😊 Ich freue mich sehr, dass wir heute den Vertrag beim @FCBayern um ein weiteres Jahr verlängert haben. 👍 MIA SAN MIA! #FCBayern #ThomasMueller #esmuellert25 pic.twitter.com/PKm6g2mrPU — Thomas Müller (@esmuellert_) December 19, 2023

À 34 ans, Thomas Müller est le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du Bayern, mais devrait dépasser Sepp Maier vers la fin de la saison. Il ne lui manque que 22 matchs pour égaler les 706 apparitions de l’ancien gardien bavarois. Herbert Hainer, président du Bayern Munich, déclare son amour à son numéro 25 à travers un communiqué : « Thomas Müller appartient au FC Bayern comme la Frauenkirche à Munich. Il est né juste à côté de la ville, a grandi dans ce club et est déjà une légende. Notre club a été façonné par de nombreuses personnes, mais il n’y aura plus jamais de joueur comme lui. »

Tout le plaisir est pour nous, on aura encore droit à ses petites vidéos après les tirages de C1.

