Thierry Henry compare Kai Havertz à Robin van Persie

Attention, grosse comparaison.

Décisif dans la victoire contre le BvB ce mardi (2-0), synonyme de qualification en quarts de finale pour Chelsea, Kai Havertz a séduit Thierry Henry. Au point que le Français lui trouve des similitudes avec Robin van Persie. Car hormis son penalty polémique, c’est surtout le jeu dos au but de l’Allemand qui a séduit l’actuel consultant pour CBS : « Il me rappelle parfois, un peu, Robin [van Persie] dos au but, dans sa façon de garder le ballon. Robin van Persie était très bon avec son pied gauche, le toucher [de balle] était toujours impeccable, et il essayait de faire monter le bloc avec lui. […] C’est pourquoi, parmi les joueurs qui sont habituellement ailiers ou 10, Havertz joue quasiment comme un 9, parce qu’avec ce jeu dos au but, il excelle dans la conservation du ballon et peut combiner avec n’importe qui. »

Thierry Henry says Kai Havertz reminds him of a former Arsenal striker. 👀 pic.twitter.com/Xfu6wAHWeH — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 7, 2023

À méditer.

