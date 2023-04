Terem Moffi : « J’ai vu Haaland le faire le week-end dernier »

Telle une étincelle.

Auteur d’un doublé lors du match aller de son quart de finale aller de C4 à Bâle (2-2), Terem Moffi (23 ans) nous a entre autres offert une superbe bicyclette en guise de deuxième but. Un geste qu’il a lui-même commenté au micro de Canal+ après la rencontre : « C’était un but spécial, un moment spécial. Je n’aurais jamais imaginé marquer un tel but. Honnêtement, je n’avais aucune idée de ce que j’étais en train de faire. J’ai vu le ballon arriver et j’ai tenté. Le but de l’année ? Peut-être pas. Mais peut-être le but de la compétition. […] Pour être honnête, ce n’est pas quelque chose que vous pouvez préparer. J’ai vu Haaland le faire le week-end dernier (contre Southampton) et je me suis dit : “Pourquoi pas ?” »

Les Suisses égalisant en seconde mi-temps (71e), tout se jouera donc au match retour jeudi prochain que le double buteur de la veille pense évidemment remporter : « On ne sait jamais trop quoi penser après ce type de match. On espère répéter ça plus régulièrement au match retour. Confiant pour le match retour ? Oui clairement, je le sens bien ».

Un deuxième cyborg serait-il né ?

