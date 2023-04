Moffi, le réveil tant attendu

« Je n’ai aucune crainte que cela perturbe le groupe. Nous, on est unis. Il n’y a aucune faille entre les joueurs et le staff. C’est l’armée. Rien ne va nous perturber. On sait ce que l’on veut et on va tout faire pour y arriver. Personne ne nous fera penser à autre chose. » Avant de voir ses hommes fouler le pré du Parc Saint-Jacques, Didier Digard avait voulu détourner l’attention ce mercredi face à la presse. Hors de question de laisser cette piquante affaire Galtier-Fournier prendre le dessus, alors que ses garçons jouaient leur avenir européen ce jeudi, et celui du football français par la même occasion. Si les Aiglons n’ont pas paru particulièrement touchés ou atteints au moment d’entrer dans la bataille, ils n’ont pas tout bien fait non plus, mais ont heureusement été sauvés par un Terem Moffi taille patron. Le Nigérian n’a rien voulu savoir, il a fait de la défense bâloise son punching-ball et permis au Gym de toujours croire à un miracle dans cette compétition.

« Peut-être le but de la compétition »

C’était pourtant mal engagé : les Suisses ont mieux commencé, mis beaucoup d’intensité, et surtout pris rapidement l’avantage sur penalty, après une intervention coupable d’un Jean-Clair Todibo par moments dépassé. Il a alors fallu que celui qui est arrivé cet hiver sur la Côte d’Azur pour une trentaine de millions d’euros sorte les griffes : en l’espace de sept minutes, l’ancien Lorientais s’est offert un merveilleux doublé, histoire de remettre sa bande devant. Son côté renard des surfaces a d’abord resurgi, lorsqu’il a repris comme il a pu une remise de la tête de Laborde, et vu sa frappe déviée tromper Marvin Hitz.

Mais c’est surtout sa deuxième réalisation qui va longtemps rester dans la tête des défenseurs suisses : sur un ballon piqué encore signé Laborde, le Nigérian a choisi de tenter un retourné acrobatique au beau milieu de la surface adverse. Comme dans un rêve, il a catapulté le cuir à une puissance exceptionnelle, et n’a laissé absolument aucune chance au portier bâlois. « Je n’aurais jamais imaginé marquer un tel but. Honnêtement, je n’avais aucune idée de ce que j’étais en train de faire. J’ai vu le ballon arriver et j’ai tenté. Le but de l’année ? Peut-être pas. Mais peut-être le but de la compétition », a d’ailleurs réagi l’intéressé après la rencontre au micro de Canal+.

Une soirée référence après des galères

Un doublé en forme de récompense pour celui qui a alterné le bon et le moins bon ces dernières semaines à la pointe de l’attaque niçoise. Mi-février, quelques jours seulement après son arrivée à Nice, des critiques lui étaient rapidement tombées dessus après plusieurs matchs sans marquer. « Je sais qu’il y a beaucoup d’attentes forcément de la part du public, parce que c’est le plus gros transfert de l’histoire du club. Nous, le staff, on est très heureux de ce qu’il fait. On sait que cela demande du temps. Il a un état d’esprit irréprochable, il est travailleur, il est au service de l’équipe », avait d’ailleurs tempéré Digard à propos de son buteur.

Samedi soir, le Nigérian avait notamment passé une mauvaise soirée face à Paris, où il avait totalement été muselé par Sergio Ramos, Danilo Pereira et Marquinhos. Il semblerait donc que tout ça ne soit plus qu’un mauvais souvenir désormais, et cette prestation face à Bâle pourrait bien lui servir de match référence pour la suite de la saison, où l’OGCN pourrait encore avoir son épingle à tirer sur plusieurs tableaux. « Je suis persuadé qu’en championnat, on a encore une carte à jouer. Tout le monde perdra des points en route », expliquait ce jeudi soir l’ambitieux entraîneur niçois, également satisfait d’avoir vu son attaquant retrouver de la confiance : « C’est une des satisfactions, il met deux buts fantastiques. » Avec un Moffi de ce calibre-là, le Gym peut voir loin.

