Stefano Pioli : « Pendant 60 minutes, on a fait le match que l’on devait faire face à Paris »

Pioli garde la face.

Malgré la lourde défaite face au PSG ce mercredi soir au Parc des Princes (3-0), l’entraîneur des Rossoneri a tenu à relativiser la défaite des siens : « Je crois que pendant 60 minutes, on a fait le match que l’on devait faire face à cette équipe. Après le deuxième but, où l’on aurait dû faire plus attention d’ailleurs, car l’on savait que Paris tirait les coups de pieds arrêtés rapidement, il y a eu une faille au niveau mental qui ne doit pas arriver, car un match peut se renverser jusqu’au bout, et ce, même si on savait que le PSG était favori. J’ai vu des choses positives, mais on doit hausser le ton au niveau technique, le prochain match contre Paris sera déterminant pour la qualification. »

Il s’annonce chaud, ce deuxième round à San Siro.

Luis Enrique : « Les 25 premières minutes, on a fait beaucoup d'erreurs en défense »