Sotoca : « On peut avoir des regrets »

Un point en deux matchs, ça ne suffit plus pour les Sang et Or.

À l’issue du match nul entre Lens et Rennes (1-1), Florian Sotoca s’est pointé au micro de Prime Video pour débriefer ce choc du dimanche soir : « On a fait un match complet par rapport à la semaine dernière, où on avait fait deux mi-temps très différentes. Là, on a la mainmise sur le match en première mi-temps, malgré le penalty, je trouve qu’on a poussé, on s’est créé beaucoup de situations. C’était un très bon match de Ligue 1, c’était ouvert, avec deux belles équipes mais on peut avoir des regrets car on peut et on doit gagner ce match. »

Le Français a aussi eu des mots sur l’arrivée en grande pompe d’Elye Wahi à Lens, officialisée un peu plus tôt dans la soirée : « C’est une très bonne nouvelle pour nous, on sait les deux dernières saisons qu’il a faites en Ligue 1. Il a beaucoup de matchs en Ligue 1 malgré son jeune âge, il va beaucoup nous apporter, on est ravis de l’accueillir. On attendait un attaquant depuis pas mal de temps, il est arrivé, on va bien l’intégrer comme on a fait avec les autres, et tout ira bien. »

De quoi régler les petits problèmes actuels d’efficacité du RC Lens ? Sans doute.