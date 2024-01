Sochaux assure le minimum contre Nîmes

FC Sochaux-Montbéliard 1-0 Nîmes Olympique

But : Viltard (SP, 43e)

Après les Merlus, les Sochaliens mangent les Crocos.

En clôture de la 17e journée de National, Sochaux a fait le nécessaire pour rester proche du wagon de tête en dominant Nîmes (1-0), ce lundi à Bonal. En difficulté en première période, les Lionceaux se sont fait peur sur les contres adverses. Au terme de ceux-ci, une frappe de Patrick Burner flirte avec la barre transversale (6e), avant que la défense sochalienne ne sauve le ballon sur la ligne de but sur une tentative de Mahamadou Doucouré (21e).

Après avoir fait le dos rond, l’équipe d’Oswald Tanchot est sortie de sa boîte juste avant la pause. Noah Fatar s’introduit dans la surface pour l’une des premières de la rencontre et obtient un penalty, transformé avec sérénité par Malcolm Viltard (1-0, 43e). Plus convaincant au retour des vestiaires, le FCSM pense faire le break sur un tir de Fatar, bien arrêté par Tao Paradowski (56e) ou sur le but du doublé de Viltard, finalement annulé pour un hors-jeu très léger (81e). Grâce à ce succès, Sochaux remonte à la quatrième place de National.

Alerte rouge pour Nîmes, 15e du championnat, avec cette sixième défaite consécutive.

Sochaux (4-3-3) : Patouillet – Fontaine, Gomis, Vitelli, Galves – Ackra, Viltard – Daho, Michel (Macalou, 90e+1), Fatar, Zohi (Koffi, 82e). Entraîneur : Oswald Tanchot.

Nîmes (4-4-2) : Paradowski – Diallo, Mendy, Diouf, Labonne – Laurens (Sbai, 55e), Mexique, Picouleau, Burner – Doucouré (Thoumin, 84e), Mbemba (Ngakoutou, 69e). Entraîneur : Frédéric Bompard.

Le Red Star frappe fort au Mans, Sochaux renverse Martigues