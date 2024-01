Lorient éliminé à Sochaux, Bordeaux passe aux tirs au but

Les Lionceaux mangent les Merlus.

Trois clubs de Ligue 1 faisaient leur entrée en lice en Coupe de France ce samedi à 18 heures. Au stade de la Vallée du Cher, Strasbourg n’a pas fait croire longtemps à l’Avoine Olympique Chinon Cinais que les pensionnaires de National 2 pourraient créer l’exploit. En moins de 20 minutes, la décision était faite grâce à Kévin Gameiro puis Moise Sahi Dion, qui s’est même offert un doublé (0-4). Montpellier aussi s’est qualifié, mais a bien galéré face à Amiens (L2). Si les Héraultais ont mené 2-0, c’était contre le cours du jeu, et la réduction du score picarde a fait trembler les visiteurs (1-2). En revanche, Lorient, qui avait ouvert le score à Bonal, a craqué face à Sochaux (N1). Issouf Macalou s’est fait un plaisir d’envoyer une mine pour transformer son pénalty dans le temps additionnel (2-1).

En plus des Amiénois, Bordeaux et Dunkerque représentaient aussi le deuxième échelon national. Les Girondins ont encore dû passer par la séance de tirs au but pour se qualifier. Cette fois, ils éliminent l’ES Saint-Gratien, qui avait ouvert le score avant de concéder l’égalisation après l’heure de jeu (1-1, 2-4 TAB). S’ils n’ont eu besoin que de 90 minutes, les Dunkerquois se sont fait peur face aux voisins de Saint-Omer, qui étaient menés 3-0 à la 90e. Mais le club de Régional 1 a inscrit deux pénaltys dans le temps additionnel et a fait trembler les Nordistes (2-3). Et c’est entre Les Herbiers (N2) et Châteauroux (N1) qu’on a eu droit au plus beau but de ce multiplex. Il est l’œuvre d’Antoine Mille, qui a envoyé une frappe limpide pour ouvrir le score juste avant la pause. Mais les locaux s’en sont remis à Jérémy Billy, meilleur buteur de N2 tous groupes confondus, pour inscrire un doublé. La Berrichonne a finalement égalisé dans le temps additionnel avant de s’imposer aux tirs au but (2-2, 3-4 TAB).

Châteauroux leur a coupé les Herbiers sous le pied.

Amiens SC 1-2 Montpellier HSC

Buts : Mafouta (58e) pour les Picards // Assogba (42e, CSC) et Yeboah (56e, SP) pour les Héraultais.

AO Chinon Cinais 0-4 RC Strasbourg

Buts : Gameiro (14e), Dion (17e, 73e) et Bechikh (89e) pour les Alsaciens.

Les Herbiers 2-2 (3-4, TAB) Châteauroux

Buts : Billy (66e, 70e) pour les Herbretais // Mille (45e+4) et Pirès (90e+6) pour les Castelroussins.

US Pays de Saint-Omer 2-3 Dunkerque

Buts : Fontaine (90e+1, pen) et Camara (90SPe+2) pour les Audomarois // Courtet (8e), Youssouf (25e) et Gnanduillet (84e) pour les Nordistes.

ES Saint-Gratien 1-1 (2-4, TAB) Bordeaux

Buts : Baradji (18e) pour les Franciliens // Ignatenko (66e) pour les Girondins.

FC Sochaux-Montbéliard 2-1 FC Lorient

Buts : Daho (69e) et Macalou (90+3e, SP) pour les Lionceaux // Pelon (34e) pour les Merlus.

