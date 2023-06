Škriniar confirme son arrivée au PSG et rassure sur sa santé

Le colosse aux pieds d’argile.

En fin de contrat avec l’Inter Milan, Milan Škriniar, convoqué avec la Slovaquie pour les éliminatoires de l’Euro 2024, a assuré en conférence de presse qu’il serait bien un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine : « On verra ce qu’il va se passer au PSG, mais l’important c’est que je vais bien, a déclaré celui qui a porté le maillot Nerazzurri à 246 reprises. J’ai eu une grosse blessure et j’ai essayé de rattraper le temps perdu en m’entraînant même quand l’équipe était au repos. Maintenant, je me sens bien mais on ne peut pas retrouver le rythme sans jouer. […] Je me sens prêt et déterminé. »

Le défenseur central de 28 ans a ensuite tenu à rassurer sur son mal de dos qu’il traîne depuis des mois : « Au match retour contre Porto, j’ai joué les dernières minutes sur une jambe (et avec une infiltration, ndlr) parce que c’était impossible d’en faire plus. J’aurais aimé être sur le terrain dès le départ, mais c’était impossible et j’aurais risqué une blessure plus grave. Maintenant, je vais bien car je suis remis de l’opération. La seule chose que je regrette, c’est de ne pas avoir décidé de la faire plus tôt. »

Suffisant pour redonner le sourire aux supporters parisiens ?

