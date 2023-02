Séville s'amuse avec le PSV, le Sporting accroché par Midtjylland

FC Séville 3-0 PSV Eindhoven

Buts : En-Nesyri (45e), Ocampos (50e) et Gudelj (55e) pour Séville

Séville qui rayonne en Ligue Europa, c’est un pléonasme. Dans leur compétition préférée, les joueurs de Jorge Sampaoli n’ont fait qu’une bouchée du PSV de Ruud van Nistelrooy ce jeudi soir dans leur antre (3-0). La rencontre avait pourtant plutôt bien commencé pour les visiteurs, plus séduisants dans le jeu que leurs hôtes du soir. Ces derniers, qui ont perdu rapidement Loïc Badé sur blessure, ont dû faire le dos rond et attendre le temps additionnel du premier acte pour trouver la faille grâce à Youssef En-Nesyri, parfaitement servi sur un centre du capitaine Jesús Navas (1-0, 45e).

Cette ouverture du score a eu le mérite de transcender les Andalous, survoltés et bien aidés par une défense centrale néerlandaise défaillante. En début de seconde période, les locaux tuent la partie en l’espace de cinq minutes : d’abord grâce à Lucas Ocampos, entré à la pause, auteur d’un superbe enchaînement avant de se montrer clinique face à Walter Benítez (2-0, 50e), puis grâce à Nemanja Gudelj, à la conclusion d’une magnifique action collective, et mis sur orbite par l’incessant Ocampos (3-0, 55e). Eindhoven a quelques situations pour sauver l’honneur, notamment une belle tentative de Joey Veerman qui s’écrase finalement sur le poteau (80e). Mais rien ne marche jusqu’au bout, et les gars de Van Nistelrooy vont faire le voyage retour avec des maux de tête.

Séville a un pied en huitièmes, le PSV aura besoin d’un exploit le 23 février au Philips Stadion.

Séville (4-5-1) : Bounou – Navas, Kouassi, Badé (Fernando, 17e), Gudelj, Acuña (Montiel, 70e) – Torres (Lamela, 70e), Jordan, Rakitić, Gil (Ocampos, 46e) – En-Nesyri (Suso, 62e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

PSV (4-3-3) : Benítez – Teze, Ramalho (Obispo, 90e), Branthwaite, Van Aanholt (Mauro Júnior, 74e) – Til (Hazard, 70e), Sangaré, Veerman – Saibari (Mwene, 90e), De Jong (Silva, 62e), Simons. Entraîneur : Ruud Van Nistelrooy.

Autre résultat :

Sporting 1-1 Midtjylland

Buts : Coates (90e+4) pour le Sporting // Ashour (77e) pour Midtjylland