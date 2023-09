Saint-Étienne : Romeyer rachète les parts du club détenues par l’État

Même l’État ne veut plus de Sainté.

On l’avait oublié, mais l’État détenait près d’un quart de l’AS Saint-Étienne. Enfin, plus depuis ce mercredi. Rembobinons un peu : en 2004, Adao Carvalho avait acquis 22% des parts de l’ASSE pour 1,25 million d’euros via Croissance Foot, une société luxembourgeoise co-détenue avec Roland Romeyer. Sauf qu’en 2017, le tribunal de Saint-Étienne a estimé que l’argent utilisé par Carvalho avait une origine frauduleuse, et ses parts avaient donc été confisquées par l’État.

Romeyer a donc racheté ce mercredi ces 22% pour 2 millions d’euros, qui font qu’il détient 44% des Verts, soit autant que Bernard Caïazzo et sa société Cesse Foot (les 12% restants appartiennent à l’Association ASSE). « Cette situation était atypique, ce sont les seules actions d’un club de sport professionnel que l’on détienne actuellement et l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) n’a pas vocation à gérer un club de football », a déclaré Nicolas Bessone, son directeur général, ce jeudi à l’AFP. Cette particularité était un frein à la vente du club, qui traîne en longueur. D’ailleurs, l’Agrasc a inclu une clause en cas de vente, qui veut que si Romeyer récupère plus de 5 millions d’euros dans la cession, l’État en prendra 30%.

Le service public a donc approuvé l’arrivée de Joris Gnagnon en 2022.

