Saint-Étienne chute contre Amiens

Saint-Étienne 0-1 Amiens

But : Maxime Do Couto (43e)

Le Chaudron esseulé.

Invaincu en championnat depuis le 5 décembre, Saint-Étienne n’a pas fait le poids contre Amiens à Geoffroy-Guichard ce samedi après-midi lors de cette 22e journée de Ligue 2 (0-1). Sans plusieurs internationaux partis à la CAN et malgré quelques blessés, les Verts, après avoir ronronné pendant une grande partie du premier acte, sont pourtant les premiers à se procurer une grosse occasion. Astucieusement trouvé en profondeur par Anthony Briançon, Mathieu Cafaro fait la différence sur sa prise de balle avant de croiser sa frappe, sans succès (38e). Le match s’emballe, les Stéphanois s’emmêlent les pinceaux, et les Amiénois en profitent pour ouvrir le score à quelques minutes de la mi-temps. À la suite d’une perte de balle de l’ASSE, Owen Gene et Maxime Do Couto combinent bien, ce dernier rentre dans la surface et trompe Gauthier Larsonneur d’une frappe puissante (1-0, 43e).

Si Saint-Étienne n’a jamais remporté une rencontre après avoir concédé l’ouverture du score cette saison, les hommes d’Olivier Dall’Oglio tentent de se relancer en seconde période. Plus conquérants, les locaux se montrent maladroits en attaque, à l’image de la combinaison ratée par Dylan Chambost et Cafaro sur un coup franc (56e). Les Verts pensent obtenir un pénalty pour une intervention plus que limite d’Osaze Urhoghide dans sa surface, mais l’arbitre ne bronche pas (72e). Amiens rate l’occasion de faire le break quelques secondes plus tard : Louis Mafouta enrhume Larsonneur avant de tirer dans le but vide, mais Briançon sauve les siens avec un tacle glissé (77e). Même si Saint-Étienne pousse en fin de rencontre, le score en restera là. Grâce à ce succès, les Amiénois grimpent à la cinquième place de la Ligue 2 et reviennent provisoirement à deux points de Grenoble, troisième.

La Ligue 1 s’éloigne encore un peu plus pour Sainté.

Saint-Étienne (4-3-3) : Larsonneur – Appiah, Briançon, Nadé, Maçon – Moueffek (Wadji, 46e) Tardieu (Fomba, 71e), Bouchouari (Monconduit, 46e) – Chambost, Cardona (Mbuku, 72e), Cafaro. Entraîneur : Olivier Dall’Oglio.

Amiens (4-4-2) : Gurtner – Assogba (Corchia, 88e), Urhoghide, Jaouab, Ring – Boya (Gelin, 75e), Kaïboue, Gene (Ouhatti, 87e) – Leautey, Mafouta, Do Couto (Carroll, 66e) . Entraîneur : Omar Daf.

Pronostic Saint-Étienne Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2