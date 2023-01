Le Havre cale à Paris, Amiens cartonne, Metz calme Grenoble

Large leader de Ligue 2, Le Havre n'a pu faire mieux que match nul sur la pelouse du Paris FC. Derrière, Amiens a cartonné Laval pour dépasser Grenoble, battu chez lui par un FC Metz qui se rapproche des premières places. En bas de tableau, Rodez a dominé Dijon pour recoller, tandis qu'Annecy et Nîmes se sont neutralisés.

Le choc de la soirée a fait pschitt. Large leader, meilleure attaque et meilleure défense, Le Havre n’est pas parvenu à faire la différence à Charléty. Les Normands ont pourtant globalement dominé les débats, mais auront laissé quelques situations en route, à l’image de ce raté de Thiaré, certes pas aidé par l’état du terrain. Les Hacmen gardent cinq points d’avance sur leur dauphin, Bordeaux.

Buts : Bangré (31e) et Mafouta (48e)

Guingamp n’enchaîne pas. Pire, les Bretons voient QRM continuer de grimper, le club normand étant sur une belle dynamique, bien entretenue notamment grâce à une perte de balle coupable des locaux, sanctionnée au bout de l’action par Bangré. Après la pause, les visiteurs font à nouveau parler leur efficacité dans la surface grâce à Mafouta, à la conclusion d’une action menée côté gauche. Les visiteurs confortent leur place dans la première partie du tableau.

Deux équipes en grande difficulté avant la trêve, une pelouse pas au niveau et à l’arrivée l’un des deux scores vierges de la soirée pour deux équipes qui ne décollent pas des dernières places du classement.

Buts : Depres (10e et 16e) pour le RAF // Silva (68e) pour le DFCO

C’est un Rodez tout feu tout flammes et bien décidé à fêter son nouveau stade Paul Lignon qui commence la partie. De la tête, Depres s’offre un doublé : sur corner d’abord, puis en reprenant un bon centre de Boissier. Sonné et bousculé tout au long de la première période, Dijon réagit finalement par l’intermédiaire de Silva, mais c’est bien insuffisant. Le RAF revient à hauteur de son adversaire et de la ligne de flottaison.

Buts : Boutobba (15e) et Renel (50e) pour les Châmois // Yattara (54e) pour Pau

De nouveau un bon résultat pour Niort, qui a tenu bon face au retour pallois. Les Châmois avaient pourtant fait le plus dur grâce à Boutobba, qui se remet sur son pied gauche pour ouvrir le score de l’entrée de la surface, avant de rater un penalty juste avant la pause. Heureusement pour lui, Renel avait ensuite bien suivi pour conclure un contre parfait, se donner de l’air et rendre la réduction du score de Yattara anecdotique.

But : Candé (52e)

Coup d’arrêt pour Grenoble, qui se serait bien vu se rapprocher encore un peu plus de la lutte pour la montée. Mais au terme d’une rencontre globalement équilibrée, c’est finalement Metz qui repart avec le sourire grâce à un magnifique coup franc balancé par Candé. Les Grenats restent eux aussi dans le coup, à six longueurs de Bordeaux.

But : Dramé (78e)

Buts : Kakuta (23e), Cissé (54e) et Benet (83e)

Et un, et deux, et trois zéro. Parfaitement lancé par Kakuta, tout seul à la réception d’un centre délivré depuis la droite, Amiens a fait sa loi sur la pelouse de Laval. Papiss Cissé a ensuite profité d’une immense erreur défensive en contre pour doubler la mise, avant que Benet n’éteigne définitivement le suspense en angle fermé. Revoilà Amiens à la quatrième place, à quatre points de la deuxième place.

Résultats et classements de Ligue 2