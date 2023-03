Pronostic Amiens Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez enchaîne face à Amiens

Amiens lançait samedi dernier une semaine à 3 matchs qui pouvait modifier sa fin de championnat. Pour cela, le club picard devait faire un carton plein. En déplacement à Saint-Étienne, les Amiénois ont jeté de nombreuses forces, mais ont dû se contenter du nul face aux Verts (1-1). Amiens regrettera de ne pas avoir su tenir le score après avoir marqué en premier. En milieu de semaine, la formation picarde affrontait le Paris FC en match en retard à Charléty. Les Amiénois sont passés à travers et se sont lourdement inclinés contre les Franciliens (3-0). À la suite de ce revers, Amiens est 11e à 10 points de la 2e place, occupée par Bordeaux. Le club picard ne joue plus grand-chose dans cette dernière ligne droite. Le départ du buteur nigérian Arokodare pour Genk semble avoir été préjudiciable pour le club, même si ce dernier marquait moins avant son départ.

En face, Rodez poursuit sa remontée au classement. En effet, la formation aveyronnaise, calée dans la zone de relégation ces dernières semaines, s’est relancée en remportant ses deux derniers matchs. Les Ruthénois ont dans un premier temps pris le dessus sur Niort (2-3) avant de confirmer face à Caen (3-2). Ces résultats permettent à Rodez de remonter à la 17e place, celle de premier non relégable, avec seulement 2 unités de retard sur Pau, première équipe hors de la zone rouge. De plus, la formation aveyronnaise est invaincue lors de ses 3 derniers déplacements en L2. Sur sa lancée, Rodez devrait accrocher au moins le nul face à des Amiénois qui ne jouent plus grand-chose et qui devraient être fatigués après avoir joué en milieu de semaine.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

