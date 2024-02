Roy Hodgson n’est plus l’entraîneur de Crystal Palace

Vive le Roy !

Onze mois après son retour à Crystal Palace, Roy Hodgson a démissionné. La semaine dernière, l’entraîneur de 76 ans avait été victime d’un malaise cardiaque lors d’un entraînement qu’il dirigeait, et le club a indiqué ce lundi qu’il était sorti de l’hôpital et que tout allait bien pour le technicien. Au-delà de ce souci de santé, des rumeurs de départ étaient insistantes, alors que les Eagles pointent à la 16e place au classement de Premier League.

« Ce club est très spécial, il représente beaucoup pour moi, écrit Hodgson dans un communiqué très classe. J‘ai pris la décision de me retirer afin que le club puisse avancer dans son projet de recrutement d’un nouveau manager, comme prévu pour cet été. […] Je suis persuadé que la saison se terminera bien et je souhaite à l’équipe beaucoup de succès dans les semaines, les mois et les saisons à venir. » En attendant la probable nomination d’Oliver Glasner, Paddy McCarthy et Ray Lewington vont assurer l’intérim, à commencer par ce lundi soir lors du déplacement à Everton.

Roy Hodgson, he's one of our own ❤️💙 pic.twitter.com/jQrTrcFjOK — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 19, 2024

Une séparation dans le respect, c’est bien aussi.

