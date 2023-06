Ronaldo sauve encore et toujours le Portugal contre l’Islande

Islande 0-1 Portugal

But : Ronaldo (90e) pour le Portugal

Expulsion : Willumsson (81e) pour l’Islande

CR200.

Pour sa 200e cape internationale, Cristiano Ronaldo a fait ce qu’il sait faire de mieux : faire gagner le Portugal dans le money time. Et c’est l’Islande qui en a fait les frais dans son antre du Laugardalsvöllur de Reykjavik en qualifications à l’Euro 2024 (0-1).

Resté sur le banc lors du succès face à la Bosnie-Herzégovine (3-0), Rafael Leão a été titularisé par Roberto Martinez. Tout comme Pepe, lui aussi resté assis samedi dernier. Et si l’ailier du Milan n’a pas forcément marqué des points auprès de son nouveau sélectionneur, le vétéran de Porto est, lui, à l’origine de la première tentative dangereuse du Portugal sur un coup de boule bien capté par Runarsson (15e). À ce moment-là, les Portugais ne le savent pas encore, mais ils n’auront quasiment plus rien à se mettre sous la dent malgré une domination territoriale et une mainmise sur le ballon. Il y a bien eu cette tête de Cristiano Ronaldo au-dessus (49e) pour offrir un léger frisson, mais rien de transcendant.

Et alors que l’Islande, réduite à 10 après un deuxième jaune reçu par Willumsson (81e), pensait gratter le point du match nul, CR7 est venu rappeler pourquoi il était toujours titulaire en sélection malgré ses 38 ans et son transfert en Arabie saoudite. Sur une remise de la tête de l’entrant Gonçalo Inácio, Ronaldo fait trembler les filets à bout portant (0-1, 90e). Un but d’abord refusé pour hors-jeu avant que la VAR ne vienne finalement valider le 123e but en sélection de l’ancien du Real Madrid, qui permet à Roberto Martinez de continuer son sans-faute depuis son arrivée (4 matchs, 4 victoires, 0 but encaissé).

Et dire que tout le monde pensait que le Mondial au Qatar serait la dernière compétition internationale de CR7…

Islande (4-3-3) : Runarsson – Fridriksson (Sampsted, 79e), Palsson, Ingason, Magnusson – Gudmundsson, Traustason (Johannesson, 75e) , Willumsson – Gudmundsson, Finnbogason (Magnusson, 75e), Thorsteinsson (Haraldsson, 79e). Sélectionneur : Åge Hareide.

Portugal (3-5-2) : Diogo Costa – Rúben Dias, Pepe, Danilo (Otavio, 84e) – Cancelo (Guerreiro, 67e), Neves (Inacio, 67e), B. Fernandes (Vitinha, 84e), B. Silva (Jota, 93e), Dalot – Leao, Cristiano Ronaldo. Sélectionneur : Roberto Martinez.

