Pronostic Islande Portugal : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

Le Portugal poursuit son sans-faute en Islande

Quart de finaliste de l’Euro 2016 pour sa 1ière participation à un championnat d’Europe, l’Islande avait également réussi à se qualifier pour sa 1ière Coupe du Monde. Portée par une génération dorée, la sélection islandaise avait réalisé d’excellentes campagnes. En revanche avec le déclin de ses cadres, l’Islande a manqué les deux derniers rendez-vous internationaux lors de l’Euro 2020 et la Coupe du Monde au Qatar 2022. Dans ces éliminatoires pour l’Euro 2024, la sélection islandaise a été punie en Bosnie Herzégovine (3-0) avant de se reprendre logiquement face au Liechtenstein (0-7). A domicile, la sélection islandaise a ensuite raté le coche en s’inclinant contre la Slovaquie (1-2), l’un de ses adversaires principaux pour la qualif’. Lors de cette rencontre, les partenaires de Gudmundsson pensaient avoir fait le plus dur en revenant au score sur un penalty de Finnbogason mais ont finalement craqué en seconde période. Suite à cette nouvelle défaite, l’Islande se retrouve en 5e position avec 6 points de retard sur le Portugal et 4 sur la Slovaquie. Ce mardi, les Islandais jouent gros dans l’optique de la qualification. En terme d’effectif, l’Islande s’appuie sur les Runarsson, Bjarnason, Gunnarsson, Gudmundsson ou Finnbogason.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, le Portugal est le grand favori de cette poule et assume pour le moment parfaitement son statut. En effet, la sélection lusitanienne a remporté ses 3 premiers matchs face au Liechtenstein (4-0), le Luxembourg (0-6) et le week-end dernier contre la Bosnie Herzégovine (3-0). Lors de cette rencontre, les Mancuniens ont fait la différence puisque le récent champion d’Europe Bernardo Silva a ouvert le score avant que le Red Devil Bruno Fernandes ne signe un doublé. Suite à cette victoire, le Portugal caracole en tête de son groupe avec 9 points, 13 buts inscrits et 0 encaissé. Défait en quart de finale du Mondial au Qatar, le Portugal a décidé de changer de sélectionneur pour mettre en place Roberto Martinez. L’ancien coach de la Belgique n’a pas changé grand-chose au niveau des joueurs puisqu’il s’appuie sur Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Cancelo, Dias, Fernandes, Guerreiro, ou Palhinha. A noter que Rafael Leao, l’un des portugais les plus prometteurs n’est pas rentré en jeu face à la Bosnie. Le milanais pourrait avoir du temps de jeu lors de ce déplacement en Islande, à la place d’un Joao Felix, pas toujours régulier. Sur sa lancée, le Portugal devrait s’imposer en Islande et confirmer sa 1ière place de poule.

► Le pari « victoire Portugal et plus de 2,5 buts » est coté à 1,86 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 186€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « le Portugal gagne sans prendre de but » est coté à 1,96 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 196€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Bernardo Silva buteur » est coté à 3,40 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 340€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Islande – Portugal avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Islande – Portugal encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Le Portugal s'impose largement face à la Bosnie