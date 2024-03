Rodri décrit son adoration pour Sergio Busquets

Question existentielle : quelles sont les idoles de Rodri ?

Réponse, pas si étonnante : Sergio Busquets et Xabi Alonso. « Les deux références absolues », précise même le milieu de Manchester City dans une interview pour France Football. Le vainqueur de la dernière Ligue des champions s’est d’ailleurs arrêté sur le premier nom cité, dans des propos pour le moins élogieux : « Sergio est incroyable dans le petit périmètre, personne n’a jamais eu une première touche de balle d’une telle qualité. Car il y a la qualité de pied, le jeu de corps, mais aussi et surtout la vitesse du cerveau pour faire le bon contrôle souvent sous la pression de deux ou trois adversaires, dans une zone où tu n’as pas le droit de perdre la balle. Pff… c’est exceptionnel. »

Et lui, dans tout ça ? « En le côtoyant en équipe nationale d’Espagne (entre 2018 et 2022), j’ai pu apprendre de lui. Ça m’a donné beaucoup d’informations et d’outils pour progresser. Il m’a donné parfois quelques conseils, mais j’ai surtout pu l’observer de très près. C’est vraiment le plus fort de l’histoire. Par son jeu, bien sûr, mais aussi et surtout par cette régularité hallucinante durant tellement d’années. Pour moi, c’est le vrai baromètre d’excellence. Quand je me prendrai ma retraite, j’aimerais que les gens puissent se souvenir de moi comme d’un joueur constant dans la qualité, a répondu l’Espagnol. Pour ma part, je pense être un joueur avec plus d’impact physique et davantage de projection dans les 30 derniers mètres. »

L’honnêteté, une autre de ses qualités.