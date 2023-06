Rodri : « J’ai joué comme une merde »

L’homme de la soirée.

Buteur décisif pour offrir la finale de la Ligue des champions à Manchester City face à l’Inter, Rodri s’est confié sur sa prestation au micro de BT Sports au coup de sifflet final. « Je suis très ému. C’est un rêve qui se réalise. Ces gars le méritent, a-t-il affirmé, avant de se tourner vers les supporters. Toutes ces personnes-là autour, le méritent, elles attendent depuis je ne sais combien de temps, 20, 30 ou 40 ans… Cela ne fait que quatre ans que je suis là, mais on le mérite. Ces dernières années, on était si proches. »

Les Citizens sont parvenus à leurs fins au terme d’une campagne magnifique sans la moindre défaite en treize matchs européens. « Cela n’a pas été facile. Quelle équipe on a dû affronter ! Incroyable la façon dont ils ont défendu et contre-attaqué, ils méritent les félicitations, car c’est une grande équipe, a tenu à souligner le milieu espagnol à propos de son adversaire intériste. Je n’ai pas été bon en première période, j’ai joué comme une merde honnêtement, mais ça montre notre mentalité. Je me suis dit à moi-même qu’il fallait dépasser cette situation et finalement, j’ai marqué un but. C’est incroyable. »

Basile Rodri.

Pep Guardiola et l'éloge de la patience