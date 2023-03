Robin Le Normand devrait figurer dans la prochaine liste de la Roja

El Normando-Lapuerta : voilà la future charnière de la Roja.

Robin Le Normand, taulier de la défense de la Real Sociedad depuis quatre saisons devrait, selon Sport, être convoqué par Luis de la Fuente lors du prochain rassemblement de la sélection espagnole fin mars. Le joueur de 26 ans, formé à Brest, n’a jamais été appelé par Didier Deschamps et a demandé la nationalité espagnole au mois de février, huit ans après avoir franchi les Pyrénées. L’Espagne affrontera la Norvège et l’Écosse, les 25 et 28 mars prochain dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024.

