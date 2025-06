Remercié par Reims, Ludovic Butelle ne digère pas

Butelle l’a mauvaise.

Battu par Paris en finale de Coupe de France, et surtout relégué en Ligue 2 après un barrage perdu face à Metz, le Stade de Reims vit des derniers mois compliqués. Et alors que le président Jean-Pierre Caillot s’étonnait de descendre malgré une bonne gestion, celle-ci va encore faire parler. En effet, celui qui s’est aussi excusé auprès des supporters pourrait bien devoir en faire de même avec Ludovic Butelle. Troisième gardien des Rémois depuis 2023, l’ancien portier de Lille, Angers, Arles-Avignon ou encore du Club Bruges, en fin de contrat le 30 juin, s’est semble-t-il fait remercier sans ménagement et avec peu de tact, comme il l’a révélé sur son compte Instagram.

Le gardien de 42 ans n’y est pas allé par quatre chemins : « Mon parcours avec le stade de Reims prend fin. Après deux années d’engagement, je pars avec ce que le foot m’a toujours appris : l’humilité. La rigueur, la passion. » Jusque-là, c’est plutôt calme, mais quand il rentre dans les détails, l’ancien du Red Star flingue le Stade de Reims. « L’annonce ? Par téléphone au beau milieu de la nuit, introduit-il. On aurait pu espérer plus de considération… Mais parfois, la manière en dit plus que les mots. Merci à ceux qui m’ont fait confiance. La suite reste à écrire ». S’il n’a joué qu’un match avec la réserve depuis son arrivée en Champagne, Butelle méritait meilleure sortie et cherche donc désormais une nouvelle aventure : « Je suis encore en forme, motivé, disponible pour de nouveaux projets. Dans le foot ou peut être même ailleurs. »

La fin de saison de Reims est cata à tous les niveaux.