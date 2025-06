Jean-Pierre Caillot s'excuse auprès des supporters

Faute avouée à moitié pardonnée ?

Relégué en Ligue 2 à l’issue d’une saison très loin de ses attentes, le Stade de Reims va mal. Quelques semaines après le barrage perdu contre Metz, le président du club Jean-Pierre Caillot a décidé de prendre la parole via les médias du club pour s’expliquer auprès des supporters. « On n’avait jamais eu autant de public à Delaune et c’est une déception pour eux que l’équipe n’ait pas répondu présente, que la fébrilité qui a habité nos joueurs, notamment sur les derniers matchs, et qui a fait qu’on a fait des mauvaises prestations », a-t-il assuré dans un entretien qui sera publié en intégralité ce dimanche à 11h et dans lequel il « jure de dire la vérité, toute la vérité ».

🗣️ "Je suis très déçu pour nos supporters, je leur dois des éclaircissements." Politique sportive, gouvernance, finances... Jean-Pierre Caillot s'est longuement livré sur la situation du Club. 🎥 Découvrez ses réponses à vos questions demain à 11h dans 𝑹𝒐𝒖𝒈𝒆 & 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄. pic.twitter.com/iAH6GNFukh — Stade de Reims (@StadeDeReims) June 14, 2025

« J’espère que cela éclaircira le fait que nous avons un club magnifique, que nous allons tout faire pour relever le défi, poursuit-il dans cette sorte de teaser du reste de la prise de parole. J’ai déjà été deux fois en National. On donnera une image qui permettra de comprendre aux plus nombreux qu’il y a un vrai projet au Stade de Reims. Ce n’est pas parce que nous allons passer le moins de temps possible, j’espère, en Ligue 2, que ce projet s’arrête aujourd’hui. »

Vivement dimanche !

