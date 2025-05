Rayan Cherki drague ouvertement le PSG lors de la cérémonie des Trophées UNFP

On ne peut plus clair.

Au top de sa forme cette saison avec l’Olympique lyonnais, Rayan Cherki s’est vu être récompensé par une place dans le onze de la saison 2024-2025 de l’UNFP. Le co-meilleur passeur du championnat (10 passes caviars offerts, à égalité avec Bradley Barcola et Maghnes Akliouche) pourrait quitter la région Rhône-Alpes et se verrait bien … en Île-de-France, au Paris Saint-Germain !

Le message est passé

Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, Désiré Doué, et bien d’autres, tant de jolis noms qui en ferait rêver plus d’un, et ce n’est pas Rayan Cherki qui dira le contraire. Alors, se sentirait-il bien entouré de ces joueur ? « Oh oui, je les connais tous. Ousmane est un bon ami à moi, Bradley aussi, donc forcément, quand on a de bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors », a-t-il lâche sans complexe. Une passe décisive envoyée à la direction parisienne ? « Je ne sais pas », glisse-t-il avec un sourire en coin.

Pourtant, peu aurait parié sur un tel scénario à l’issue de cet exercice 2024-2025 : placé dans un loft l’été dernier par son club formateur, le Français se destinait davantage à quitter Lyon. D’abord annoncé en 2024 du côté de Dortmund, puis chez certains clubs anglais, mais aussi au Paris Saint-Germain (déjà!), Cherki est lié à l’OL jusqu’en juin 2026.

Si même John et Nasser sont devenus potes, on se demande ce qui pourrait empêcher le deal.

Trophées UNFP : Rayan Cherki et Lucas Chevalier entourés de Parisiens dans l’équipe type