John Textor et Nasser al-Khelaïfi font la paix

C’est beau, deux hommes qui se rabibochent.

En guerre depuis l’arrivée de John Textor dans le foot français, le propriétaire de l’OL et Nasser al-Khelaïfi ont peut-être enterré la hache de guerre. Invité au Parc des Princes ce mercredi à l’occasion de la demi-finale retour entre le PSG et Arsenal, l’Américain a posté une photo et un message trop mignon sur Instagram : « Très heureux d’être invité par le PSG à la demi-finale UEFA-CL de ce soir ; heureux aussi de travailler à nouveau avec NAK, en ce moment critique, sur les défis et les opportunités du football français ; dans des moments comme celui-ci, nous allons travailler ensemble… Alors j’ai laissé le chapeau de cow-boy à Lyon. Ce soir, je soutiens la France ! »

C’est peut-être lui le porte-bonheur du PSG.

