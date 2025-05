Quand Pierre Aristouy cite Werenoi et Albert Einstein pour tacler le FC Nantes

Aristouy, Werenoi et Einstein dans la même phrase, c’est donc ça le multivers ?

Pierre Aristouy n’est plus sur le banc du FC Nantes depuis novembre 2023, mais suit de près les déboires de son club. Mardi, alors que la fin de l’aventure Kombouaré n’était même pas encore officielle, l’ex-coach des Canaris a balancé une story Instagram aux allures de petites piques à l’intention des Kita : citation d’Albert Einstein, « La folie, c’est de faire tout le temps la même chose et de s’attendre à un résultat différent », le tout posé sur Chemin d’or de Werenoi, rappeur tragiquement disparu samedi.

Pierre Aristouy sur Instagram qui dit toujours autant les termes #FCNantes pic.twitter.com/H3LbXDZcWj — Ninor (@Nin0r6) May 20, 2025

Difficile de ne pas y voir un commentaire à peine voilé sur le FC Nantes, qui vient donc de remercier (encore) Antoine Kombouaré. Ancien attaquant du club entre 1999 et 2004, il avait pris les rênes de la réserve en 2017, puis des U19 jusqu’en 2023. C’est là qu’il avait croisé Kombouaré, qu’il remplacera brièvement en mai 2023, avant de se faire éjecter à son tour six mois plus tard.

Un candidat en moins pour prendre la succession du Kanak.

