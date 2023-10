Quand Messi conseille à un jeune de marcher plus

Walkman.

Dans le podcast Stick to football, David Beckham, propriétaire de l’Inter Miami, est revenu sur l’arrivée de Lionel Messi dans son club et ce que l’Argentin a déjà pu apporter aux jeunes du centre de formation. Il révèle notamment l’un des conseils de La Pulga à l’un des joueurs de la réserve, à savoir : marcher plus. D’après les propos rapportés par l’ancien international anglais, cela permettrait de « voir plus lentement le jeu et de mieux l’analyser. »

Régulièrement critiqué ces dernières années pour une certaine baisse d’efforts, Messi semble donc revendiquer cette image. Mais visiblement, marcher n’est pas si bon que ça pour la santé, puisque l’intéressé est éloigné des terrains depuis quatre matchs désormais, en raison d’une fatigue musculaire. Un paradoxe, alors qu’il vient d’être convoqué avec l’Argentine pour la trêve internationale.

Un génie au ralenti.