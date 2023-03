Quand le coach du FC Sochaux fait des heures sup’ à l’hôpital

Nos Sochaliens ont du talent.

L’équipe soignante du CHU de Trévénans participera au Tournoi des soignants le 12 juin prochain. Comme le rapporte L’Est républicain, c’est Olivier Guégan en personne qui encadre les « Hospitalions » dans le cadre d’un entraînement.

Le groupe de joueurs amateurs créé pour l’occasion s’est réuni ce mardi 28 mars au stade Bonal pour un entraînement digne de footballeurs professionnels. Une équipe mixte composée de six soignants de divers horizons et six soignantes. Olivier Guégan a même donné son ressenti à l’issue de la session à L’Est républicain : « C’est différent. C’est un autre univers, mais l’idée est super intéressante. »

De quoi renforcer la cohésion sur le terrain et dans les couloirs du CHU.

