Quand Cristiano Ronaldo se met en mode WWE avec Al Nassr

Le sens du spectacle.

Al Nassr a perdu gros mardi dans la course au titre face à Al Hilal (2-0). L’ancien attaquant de Manchester United Odion Ighalo a crucifié l’équipe dirigée par Dinko Jeličić, qui a remplacé Rudi Garcia, en marquant deux fois sur penalty. Un revers lourd de conséquences puisque le leader Al Ittihad, qui compte un match en moins, pourrait prochainement porter son avance à six points… Cristiano Ronaldo est resté muet, comme lors de la dernière journée. Le Portugais s’est en revanche signalé peu avant l’heure de jeu en attrapant un adversaire autour du cou. Une faute bien étrange, plus proche du Zig Zag du catcheur Dolph Ziggler que d’un geste footballistique, qui lui a valu un carton jaune.

💥 Quand Cristiano Ronaldo, frustré, se met au MMA en plein match. Il s'en est tiré avec un carton jaune. pic.twitter.com/aLxcV2yMaV — RMC Sport (@RMCsport) April 18, 2023

La WWE en embuscade.

