Al Nassr limoge Rudi Garcia

La fin du rêve saoudien.

Rudi Garcia et Al Nassr, c’est fini, comme l’annonce le club saoudien sur ses réseaux sociaux, ce jeudi. L’entraîneur français paye les mauvais résultats des dernières semaines : la défaite face à l’ennemi Al-Ittihad (1-0) ou le nul face à Al-Feiha (0-0) le week-end dernier, lors de la 23e journée de Saudi Pro League. La bande à Cristiano Ronaldo précise sur ses réseaux sociaux : « Al Nassr annonce que l’entraîneur Rudi Garcia a quitté le club d’un commun accord. Le conseil d’administration et tout le monde à Al Nassr remercient Rudi et son staff pour leur travail dévoué au cours des 8 derniers mois. »

AlNassr can announce that Head Coach Rudi Garcia has left the Club by mutual agreement.

The board and everyone at AlNassr would like to thank Rudi and his staff for their dedicated work during the past 8 months. pic.twitter.com/6wx6p68f6N

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 13, 2023